Реестр военнообязанных может появиться к осеннему призыву

Тем не менее, точные сроки пока неизвестны, сообщает РБК со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

По его словам, точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона. «Скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», – написал Шадаев в телеграм-чате.

По его словам, благодаря реестру гражданин сможет на «Госуслугах» проверить, в каком военкомате он стоит на учете и уточнить данные: «Если вдруг есть неточности, он всегда сможет прямо через портал подать заявление на исправление ошибок. Само уведомление о том, что выписана повестка, также придет в личный кабинет на «Госуслугах» – если только пользователь сам не отключит эту функцию», – объяснил он.