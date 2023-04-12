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Голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды» начнется в Иркутске в апреле

Жители Иркутска смогут проголосовать за объекты, которые хотят, чтобы благоустроили по проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщила пресс-служба мэрии.

«Президентский проект "Формирование комфортной городской среды" позволяет улучшать облик города, сохраняя его неповторимый характер. Мы создаем парки и скверы в каждом округе, чтобы иркутяне всех возрастов могли активно и с комфортом проводить свой досуг. Только в прошлом году обновили 14 пространств, в этом году приведем в порядок еще восемь. Напомню, сейчас предстоит выбрать объекты для благоустройства в 2024 году. Приглашаю иркутян к участию в голосовании», –  сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

14 апреля на интернет-площадке будет размещен список территорий. Жители Иркутска старше 14 лет смогут проголосовать в период с 15 апреля по 31 мая.

Кроме того, этим летом будут благоустроены пространства, которые выбрало большинство иркутян в прошлом году: Русско-Амурский мемориальный комплекс, парк «Патриот», сквер в микрорайоне Приморский и спорт-парк на улице Братской.

Продолжатся работы в Комсомольском парке, микрорайоне Топкинский, Пади Долгой и Курсантском сквере.

Напомним, что проголосовать за проекты благоустройства городских пространств смогут и жители других муниципалитетов Приангарья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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