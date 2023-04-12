Специалисты рассказал, по какой траектории пролетел болид в небе над Иркутской областью

Эксперты построили примерную траекторию движения болида, который был замечен в небе над Приангарьем 6 апреля, сообщает Иркутский планетарий.

Фото пресс-службы Иркутского планетария

«Тело двигалось над территорией Киренского района Иркутской области и перестало быть видимым в безлюдных местах – в окрестностях хребта Акиткан, ограничивающего Северо-Байкальское нагорье. Болид наблюдали от Оека в Иркутском районе до окрестностей села Тас-Юрях в Республике Саха», – сообщили в организации.

Максимальной яркости объект достиг на высоте 31,2 км. Он двигался со скоростью 22 км/с, энерговыделение при столкновении составило 0,23 килотонны в тротиловом эквиваленте.

Напомним, небесное тело, которое иркутяне приняли за метеорит, оказалось болидом, – об этом сообщил иркутский ученый.