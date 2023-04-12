Уголовные дела возбудили в Иркутской области после слива предприятием отходов в реку

Одно из местных предприятий заподозрили в сливе отходов в реку Орлингу – инцидент зафиксировали в Жигаловском районе Иркутской области, возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

«Распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области водный объект предоставлен в пользование организации, которая осуществляла слив в реку хозяйственно-бытовых вод из автоцистерн», – говорится в сообщении.

Уголовные разбирательства ведутся по двум статьям – «Превышение должностных полномочий» и «Загрязнение вод». Решение о предоставлении реки в пользование организации опротестовано через суд.

Кроме того, прокуратура обнаружила нарушения в деятельности Енисейского управления Росводресурсов, которое согласовало учет сбрасываемых сточных вод без средств измерений. После вмешательства прокуратуры согласование отозвано, сброс прекращен.

Расследование дел продолжается – его контролирует прокуратура.