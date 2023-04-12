Более 60 тополей собираются срубить в иркутском городке ИВАТУ

Срубить 63 тополя собираются в городке ИВАТУ в Иркутске – деревья являются сухими и нежизнеспособными, сообщила мэрия.

«Специалисты провели обследование и пришли к выводу, что старые тополя необходимо убрать. Они уже не выполняют свою функцию по очищению воздуха и, более того, близки к аварийному состоянию, Прошу жителей не беспокоиться! До 1 сентября на их месте высадим молодые хвойные деревья», – заявил вице-мэр Дмитрий Ружников.

В частности, на указанном участке, в аллее генерала Калицова, высадят 50 хвойных и 16 лиственных деревьев.

Всего в рамках компенсационного озеленения планируют дополнительно высадить 213 деревьев и кустарников вдоль Курсантской аллеи; со стороны улицы Советской на аллее мужества, воинской и трудовой доблести; в районе домов № 176/199, 176//197, 176/193, 176/183 на улице Советской; в районе дома № 27/1 на улице Ядринцева; вдоль улицы Советская на участке от пересечения с проездом Космическим до дома № 127.

На указанных территориях появятся тополя серебристые, белые пирамидальные, а также липа сердцелистная, клен Гиннала, березы обыкновенные, сосны обыкновенные или ели сизые, сирень обыкновенная, спирея серая, рябины рябинолистные, кизильник блестящий.