Тротуарная плитка провалилась в Пади Долгой – подрядчику придется устранить недочеты

Повреждения благоустройства выявили в иркутской Пади Долгой, которая была реконструирована в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», – подрядчику придется устранить недочеты, сообщила мэрия.

В частности, обнаружены повреждение крепления игрового комплекса, а также сколы на деревянных элементах оборудования. Специалистами также зафиксированы провалы тротуарной плитки и асфальта, деформация ограждения. Выявлены изогнутая урна и наклоненный светильник на одной из опор освещения.

Гарантийные обязательства на общественные пространства, благоустроенные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», действуют в течение трех лет. Если замечание является гарантийным случаем, то подрядная организация обязана устранить его за счет собственных средств.