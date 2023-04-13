1 млрд рублей пытались незаконно вывезти россияне в прошлом году

Деньги с собой брали в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан и Израиль, выяснили «Известия».

Более 12 тыс. нарушений при ввозе и вывозе гражданами денег через границу выявлено за год (март 2022-го к марту 2023 года), следует из данных ФТС. Речь идет о случаях незаконного перемещения средств – недекларирования или недостоверного указания перевозимых сумм, а также о нарушениях действующего со 2 марта 2022-го запрета на вывоз из РФ иностранной валюты в объеме свыше 10 тыс. долларов.

В результате таможенные органы возбудили 12,1 тыс. дел об административных правонарушениях. Из них львиная доля приходится на попытки вывоза средств из России – 10,2 тыс., что на 69% больше, чем годом ранее. При этом более половины из таких дел (5,9 тыс.) относятся к нарушению временного запрета на «экспорт» с территории РФ иностранной валюты суммой свыше 10 тыс. долларов, уточнили «Известиям» в таможенной службе. Оставшиеся дела касаются ввоза денег в страну – 1,9 тыс., это число сократилось за год почти на 54%.

Общая сумма выявленных нарушений при вывозе налички достигла 1,04 млрд рублей. Тогда как объем незаконно ввезенных средств сократился в 1,5 раза, до 463,8 млн рублей, следует из данных ФТС.