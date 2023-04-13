Пиломатериалы могут подорожать в России

Участники рынка прогнозируют рост на уровне 5-10%, сообщают «Известия».

На данный момент Минпромторг ожидает сезонную коррекцию цен на пиломатериалы. Это связано в первую очередь с началом строительного сезона и ростом спроса. Отмена приостановки движения лесовозов положительно скажется на работе предприятий, сохранит рабочие места и обеспечит стабильную отгрузку лесопродукции.

По словам директора по развитию группы компаний «Кроношпан» Ильи Овчинникова, из-за сезонных ограничений нагрузки на ось может быть не поставлено на рынок около 4-5% годового объема сырья и продукции лесопромышленных предприятий, цены за время простоев могут подняться на 5-10%. Но важнее то, что будут разорваны цепочки поставок, сейчас предприятиям сложно накапливать сырье и продукцию, добавил он. Ситуация усугубляется дефицитом транспортных средств и дисбалансом по обратным загрузкам.

Сейчас ряд лесоперерабатывающих предприятий из-за сложного финансового положения не сможет подготовить достаточный запас сырья для работы в межсезонье.