«Мегафон» попал под санкции США

Эксперты не ожидают существенного влияния на абонентов, сообщает РБК.

12 апреля США ввели санкции в отношении компании «МегаФон» за то, что ее владельцем является USM Group, принадлежащая на 49% бизнесмену Алишеру Усманову, следует из сообщения Минфина США. Миллиардера (восьмое место в рейтинге Forbes с состоянием 14,5 млрд рублей) включили в санкционные списки в 2022 году.

По мнению регулятора, Усманов владеет «широкой сетью предприятий в офшорах, зарегистрированной на членов его семьи, с помощью которых он может проводить финансовые операции, что потенциально позволяет ему обходить санкции».

Представитель «МегаФона» назвал санкции «несправедливыми, незаконными и не имеющими под собой оснований». «Мы коммерческая компания, оказывающая миллионам клиентов услуги высокой социальной значимости. Мы намерены оспаривать эти ограничения всеми доступными нам способами», – сообщили в операторе.