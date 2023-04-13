Названо число мигрантов для стабилизации населения России

До 2100 года прирост численности мигрантов в России должен составлять от 390 тыс. до 1,1 млн ежегодно, сообщает РБК.

Численность населения России сокращается с 2018 года, в 2022 году она упала на 533 тыс. человек и на 1 января 2023 года составила 146,45 млн человек, отчитывался Росстат. Согласно демографическому прогнозу до конца столетия, который Юмагузин и Винник давали летом 2022 года (в него включены последствия пандемии для продолжительности жизни), даже в среднем – наиболее вероятном сценарии – снижение численности населения будет продолжаться. К середине 2070-х годов она снизится до 131 млн человек, а к концу столетия восстановится лишь до 137,5 млн.

В их прогноз и так включен миграционный прирост наряду с ожидаемыми показателями рождаемости, смертности, продолжительности жизни. Однако в двух из трех сценариев этого недостаточно, чтобы сохранить сегодняшний уровень численности населения. Поэтому эксперты рассчитали объем компенсаторной миграции, который теоретически позволит поддерживать численность в районе 146 млн человек к концу столетия.