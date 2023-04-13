Новости

Названо число мигрантов для стабилизации населения России

До 2100 года прирост численности мигрантов в России должен составлять от 390 тыс. до 1,1 млн ежегодно, сообщает РБК.

Читайте также:

Каждый второй россиянин не считает нужным сообщать работодателю о незначительных ошибках в работе
12 апреля 2023
Владимир Путин сообщил о нехватке в стране рабочих рук
12 апреля 2023

Численность населения России сокращается с 2018 года, в 2022 году она упала на 533 тыс. человек и на 1 января 2023 года составила 146,45 млн человек, отчитывался Росстат. Согласно демографическому прогнозу до конца столетия, который Юмагузин и Винник давали летом 2022 года (в него включены последствия пандемии для продолжительности жизни), даже в среднем – наиболее вероятном сценарии – снижение численности населения будет продолжаться. К середине 2070-х годов она снизится до 131 млн человек, а к концу столетия восстановится лишь до 137,5 млн.

В их прогноз и так включен миграционный прирост наряду с ожидаемыми показателями рождаемости, смертности, продолжительности жизни. Однако в двух из трех сценариев этого недостаточно, чтобы сохранить сегодняшний уровень численности населения. Поэтому эксперты рассчитали объем компенсаторной миграции, который теоретически позволит поддерживать численность в районе 146 млн человек к концу столетия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кадровый голод":
Все материалы сюжета (281)


Реклама на сайте

Время первых
Александр Абрамкин: «Мы не банк, а высокотехнологическая компания»
Как увеличить продолжительность жизни на 20 лет? Юлия Кальвина – о возможностях ИИ для людей и бизнеса
Новые технологии: вчера – фантастика, сегодня – реальность
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес