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Цены на мебель вырастут в России

Во II квартале 2023 года эксперт ожидает увеличение цены на 10-15%. Прогноз «Известиям» представил генеральный директор мебельной компании Mr.Doors Сергей Шихов.

По мнению эксперта, в некоторых сегментах рынка эти цифры могут быть больше, если зависимость от иностранных партнеров сильнее.

«В перспективе года мы не ожидаем существенного укрепления курса рубля, в первую очередь из-за снижения нефтегазовых доходов страны. А вот укрепление валюты, начавшееся еще с конца прошлого года и неизменно усиливающееся, напрямую сказывается на издержках российских компаний. И если в конце прошлого года евро закупался на уровне 62-65 рублей, то сейчас он стоит ближе к 90 рублям, а это более 40% роста», – сказал Шихов.

По его словам, популярные страны для параллельного импорта стали менее доступны для ввоза сложных европейских товаров. К ним, например, относятся запчасти для станков. Как следствие – либо увеличивается цена таких товаров, либо усложняется логистика, что также увеличивает в итоге стоимость. На сегодняшний день расходы на ввозимые запчасти без учета курса валюты выросла на 10-15 %.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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