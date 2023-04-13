Объем внесудебного списания долгов увеличат до миллиона рублей

Максимальная сумма долга, которую можно списать по упрощенной процедуре внесудебного банкротства, увеличится с 500 тыс. до 1 млн рублей. Нижняя граница снизится с 50 до 25 тыс. Соответствующее предложение Минэкономразвития на этой неделе одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

Кроме того, к категориям граждан, которым доступна эта возможность, добавятся пенсионеры и женщины в декретном отпуске. Сейчас ни те ни другие избавиться от долгов во внесудебном порядке не могут. Дело в том, что пенсии и соцвыплаты, которые они получают, считаются постоянным доходом. Поэтому, когда они не могут погасить кредит или другой долг, против них можно открыть исполнительное производство.

И в этом случае возникает коллизия: с одной стороны, закон ограничивает взыскание долгов с небольших пенсий и соцвыплат, с другой – он же не разрешает закрыть исполнительное производство, если у должника есть постоянный доход. В результате задолженность будет «висеть» бессрочно, пояснил «Известиям» эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Михаил Алексеев. А одно из обязательных условий инициирования упрощенной процедуры внесудебного банкротства – отсутствие у должников открытых исполнительных производств.