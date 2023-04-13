Контроль над побегами детей из дома предложили усилить в Госдуме

«Единая Россия» предложила расширить категорию детей, которых суд может отправлять в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, сообщают «Известия».

Новую меру профилактики частых побегов детей из дома предложила закрепить в законодательстве группа депутатов от фракции «Единая Россия». Они внесли в Госдуму проект закона, (ЦВСНП). Речь идет о «бегунках», которые уходили от родителей более двух раз в течение одного года.

Сейчас в центры временного содержания попадают дети, которые ожидает судебного разбирательства за совершение правонарушения. Там же находятся несовершеннолетние, сбежавшие из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.

Ежегодно в местном и федеральном розыске находится около 44 тыс. сбежавших детей, сообщается в пояснительной записке к законопроекту. При этом каждый четвертый подросток уходит из дома неоднократно.