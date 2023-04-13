Депутатам не хватает серьезных исследований для повышения рождаемости

С использованием научных данных в демографической политике есть проблемы, которые отражаются на эффективности программ, сообщают «Известия».

На круглом столе, посвященном демографическим проблемам, Олег Леонов постарался донести мысль о том, что урбанизация отрицательно влияет на рождаемость в стране. Со ссылками на исследования он заявил, что в селах рождаемость выше на 30-40% и объясняется это не уровнем доходов или развитием медицины, а тем, что там гораздо больше пространства для семьи. Дом с участком для рождаемости лучше, чем квартира в городе. В пример он приводит ситуацию в США век назад, когда причиной падения рождаемости определили урбанизацию и создали программу малоэтажного городского строительства. Та самая «одноэтажная Америка», говорит он, решила проблему.

По его словам, этот фактор важнее уровня жизни и спокойствия населения: стабильность в СССР в 1970-е годы была, но рождаемость от этого не выросла, потому что происходила урбанизация. В тех же ОАЭ, говорит он, сейчас есть и социальные выплаты, и качественная медицина, и высокий уровень доходов, но средний коэффициент рождаемости – катастрофический. Причину называет ту же: огромная урбанизация.

– Говорят, что это «удел всех развитых стран», но в Израиле суммарный коэффициент рождаемости – 2,9-3,1 (в России по итогам 2021 года – 1,5. – Ред.). Там низкий уровень урбанизации и работает общественное мнение, есть мода на многодетность, – сказал Леонов.