Машины дорожают вслед за долларом

В их числе и авто, доставленные по параллельному импорту. Об этом сообщают «Известия».

С начала апреля российская валюта потеряла по отношению к доллару более 10%, к юаню – почти на 13%, а к евро – 16%. Это уже привело к росту цен на некоторые модели автомобилей, включая российские. К примеру, по данным аналитического агентства «Автостат», в марте Lada Niva Travel подорожала на 16 тыс. рублей, Niva Legend – на 21 тыс. рублей, а стоимость Lada Granta увеличилась на 20–23 тыс. рублей.

Кроме того, в прошлом месяце на 30 тыс. рублей стали дороже некоторые версии кроссоверов Geely Tugella, а FAW T77 подорожал на 100 тыс. рублей. На ту же сумму выросли цены на некоторые модификации лифтбека JAC J7, кроссовер JAC S3 прибавил в цене 50 тыс. рублей, а на пикап JAC Т6 цены выросли на 100-120 тыс. рублей.

По заявлению представителей компании Chery, цены на автомобили этого бренда увеличиваются на 50-80 тыс. рублей. Тем не менее автопроизводитель оставил как прямые скидки на свои модели, так и бонусы при оформлении кредита на машину или приобретении автомобиля по схеме trade-in.