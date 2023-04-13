Рост цен на клубные дома в Москве за пять лет составил 64%

В премиальных домах «квадрат» сейчас обходится в 887 тыс. рублей против 513 тыс. рублей в 2018 году, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование KR Properties и «Метриум».

«Если в 2018 году такие новостройки обходились в среднем в 958 тыс. рублей за 1 кв. м, то в 2023 году – уже в 1,57 млн рублей за 1 кв. м. Самые дорогие квартиры и апартаменты продаются в клубных домах элитного сегмента – их средняя стоимость достигает 1,8 млн рублей за 1 кв. м», – рассказали специалисты.

По данным экспертов, средняя квартира или апартамент в клубном доме выросли в цене на 94% за этот период – со 178 млн до 346 млн рублей. Самый недорогой вариант жилья в элитном клубном доме стоит 42,1 млн рублей (38,7 кв. м), а наиболее дорогой – 3,2 млрд рублей (1,1 тыс. кв. м), добавили аналитики.