Спрос на новостройки критически упал в Москве

За год число проданных лотов снизилось на две трети. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании Dolgov PRO.

По итогам I квартала текущего года в старых границах Москвы по сравнению с I кварталом 2022-го было реализовано на 1/3 меньше лотов (31%), чем годом ранее.

По всему Московскому региону отрицательная динамика продаж составила 42%. Меньше всего квартир продали в Новой Москве (-52%), а в Московской области спрос просел на 47%.

Также в компании рассказали, что цена проданных квадратных метров в новостройках Москвы сократилась на 0,8% и практически осталась неизменной за год – 345 тыс. рублей. При этом по всему Московскому региону отмечается прирост цены на 6%, показатель в I квартале 2023 года составил 268 тыс. рублей.