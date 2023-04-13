60% месячной нормы осадков выпало в Иркутске за сутки

По информации Иркутского гидрометцентра, днем 12 апреля и ночью 13 апреля выпало 12 миллиметров осадков. При этом норма апреля – 21 миллиметр.

После снегопада высота снежного покрова составляет 17 сантиметров. Днем 13 апреля в Иркутске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура +4, +6 градусов.

Для уборки парков и скверов привлечено более 10 единиц техники. Вручную пешеходные дорожки, скамейки и другие элементы благоустройства очищают около 130 человек.

Силами МУП «Служба эксплуатации мостов» ведется уборка пешеходных и автомобильных мостов, путепроводов. Особое внимание уделяют лестницам, а также пешеходным зонам.