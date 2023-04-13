Участники ассоциации «Байкал без пластика» обсудили новые проекты

7 апреля 2023 года депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении проект о запрете продажи одноразовых пакетов и посуды из пластика на Байкале. А буквально накануне в Иркутске прошло заседание созданной при активном участии холдинга Эн+ ассоциации «Байкал без пластика», где участники обсудили векторы работы и планы на текущий год. Какие проекты предложены и какие для них нужны ресурсы? Как проекты прокомментировали члены ассоциации и как они готовы вовлекаться в них? Что предложили доработать координаторам? Портал SIA.RU записал основные тезисы обсуждения.

Фото Katrin M. с сайта Pixabay

Минимальные вложения, максимальный результат

С проектами-2023 и задачами, которые они должны решать, собравшихся на встречу познакомил координатор Ассоциации «Байкал без пластика» Илья Уйманов.

Фото из архива компании Эн+

– Первый проект, с которого я предлагаю начать, это детское образование – то, что можно сделать быстрее и эффективнее всего, с минимальными вложениями, но с максимальным результатом. Суть проекта: общегородская экологическая игра, которую можно провести буквально в каждой школе уже в конце текущего учебного года или в начале лета на детских школьных площадках, а продолжить в сентябре. Привлечь в игру можно около трёх-четырёх тысяч школьников, плюс педагоги и волонтёры, то есть – почти пять тысяч человек. Следующий шаг после проведения игры – конкурс экологических проектов, к которому также можно привлечь вузы Иркутска. Конкурс поможет выявлять экологические проекты среди школьников с ESG-повесткой по теме «Байкал из пластика».

Ещё один проект, который можно провести под эгидой ассоциации – экологический фестиваль, суть которого заключается в организации выставки арт-объектов из пластика и вторсырья. Идея заключается в том, что мусор – это не то, что можно просто выбросить, а то, что мы можем отсортировать и создать из этого какое-то искусство. Кстати, именно искусство обладает такой силой, которая способна зацепить человека и в дальнейшем подвигнуть его к раздельному сбору мусора. Потом эти арт-объекты можно отправить на переработку, тем более, что некоторые организации, входящие в ассоциацию, обладают такими технологиями.

Третий проект – упаковка, основная идея которого – создать в регионе экономику замкнутого цикла. У нас уже есть производители эко-упаковки и есть её переработчики. Ассоциация всё это может объединить на единой площадке, включив в неё не только производителей, поставщиков и переработчиков, но и рынок сбыта, то есть ритейл.

И ещё один долгосрочный проект, который можно начать реализовывать в 2023 году, – асфальт из пластика. Такие технологии уже частично есть, в том числе в ИРНИТУ.

Точки приложения сил для технического университета

Обсуждая предложенные проекты, проректор по научной работе ИРНИТУ Александр Кононов отметил, что для университета, который в 2023 году стал новым членом ассоциации, участие в ней в первую очередь интересно с позиции разработчика технологий, обладающего достаточными компетенциями, чтобы реализовать их на практике. Кроме этого, для вуза важно участие в экологической повестке студентов и проведение на его площадках экологических мероприятий.

Фото Н. Горбань

– Ассоциация «Байкал без пластика» сфокусировалась на решении значимой и комплексной проблемы, которая связана с изучением различных видов отходов, существующих в обороте, в том числе пластика и микропластика. В этой деятельности много технологических вопросов: как пластик переработать, как избавиться от него в природных системах. Технический университет видит для себя точки приложения сил в этих направлениях: так, у нас есть компетентные специалисты, которые занимаются как общеэкологическими вопросами, так и вопросами очистки стоков, переработкой и технологиями переработки отходов. И одно из направлений, по которому мы сейчас очень плотно работаем, – это переработка и использование отходов в асфальтовых покрытиях. Это не абсолютное решение проблемы, а одно из многих, так что наше участие в ассоциации будет гораздо шире. Оно также очень важно для студентов, которые могут быть вовлечены в этот процесс в различных аспектах.

Без пластика должен быть не только Байкал

Своим мнением о том, каким должен быть образовательный проект, реализуемый по эгидой ассоциации «Байкал без пластика», поделилась Вероника Нечаева, директор лицея №1, Усолье-Сибирское. Она считает, что образовательный проект не должен замыкаться только на теме «Байкала без пластика».

Фото Н. Горбань

– Он должен быть более масштабным, относящимся ко всей Иркутской области. Например, на нашей недавней встрече с заместителем губернатора Иркутской области – руководителем администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолием Прокопьевым речь шла о том, что для этой территории проблема пластика также очень актуальна и значима. И в округе есть образовательные организации, которые готовы серьёзно и системно заниматься экологическим просвещением детей. Чтобы работа в этом направлении в ассоциации была более продуктивной, надо создать рабочую группу, которая будет координировать поэтапно действия всех её участников, а также обобщать существующий опыт.

Продвижение эко-проектов через педагогов

О готовности войти в такую рабочую группу заявила директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева, отметив, что у фонда уже есть программа по работе с учебными заведениями, и сейчас проходит уже третий курс подготовки педагогов по формированию экологических компетенций.

– Подготовку прошли уже около ста педагогов Иркутской области. Плюс мы реализуем эко-культурные проекты примерно в двадцати учебных заведениях Иркутска и десяти учебных заведениях в регионе, где проводим большую работу, в том числе, по отказу от пластика. И сейчас эти учреждения успешно реализуют проект «Культурный код: береги природу», в котором акцент поставлен как раз на отказ от пластика и на его сбор как вторсырья.

В образовательных технологиях самые эффективные – игровые формы

Идею общегородской экологической игры для детей поддержала Елена Творогова, президент молодёжного благотворительного фонда «Возрождение земли Сибирской». Кстати, эта организация также стала новым членом ассоциации «Байкал без пластика».

Фото Н. Горбань

– В образовательных технологиях самые продуктивные и эффективные – игровые формы. И у нас есть экологические организации, которые занимаются разработкой настольных игр, и у них есть уже апробированные интересные игры по различной тематике: например, «Пустое ведро», «Осознанный выбор» и другие. Но они выпускаются очень локально, в небольшом количестве. Ассоциация может собрать такие разработки и найти ресурсы для их выпуска большим тиражом, потому что большой тираж – дешевле, а возможности снабдить играми школы, библиотеки и учреждения дополнительного образования – гораздо шире.

Предприниматели как амбассадоры эко-работы

Предприниматель и хозяйка гостевого дома «Русское подворье» в посёлке Большое Голоустное Евгения Здышева предложила в качестве пилотного проекта апробировать игровые методики на площадке местной школы, где есть даже такой предмет, как «Экологический туризм».

– Наш гостевой дом тоже может стать площадкой, на которой ребят будет возможность применять свои знания. Мы можем проводить какие-то тренинги по эко-направлениям, к примеру, по раздельному сбору мусора, так как считаем, что отели должны выступать флагманами экологических трендов в туризме – начиная от использования экологичных материалов в строительстве и заканчивая отказом от пластика и одноразовых гигиенические средств. Моё мнение, что несмотря на все усилия правительства, которое много делает для защиты Байкала, именно предприниматели прежде всего должны вести эту работу на своих территориях. Для гостей, которые приезжают на Байкал, первой визитной карточкой становится отель, и если он задаёт экологичный тон, то и туристы включаются в этот тренд, например, сортируют мусор, экономят воду.

Варианты интеграции для членов ассоциации

Ещё одно предложение по взаимодействию с ассоциацией озвучила руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Яна Абалымова.

Фото Н. Горбань

– У нас накоплен большой опыт по организации и проведению Слата-марафона, который ежегодно собирает до пяти тысяч человек, и это та лояльная аудитория, которая готова подключается к экологическим инициативам. Ассоциация может использовать эту аудиторию для того, чтобы более масштабно популяризировать и себя, и свои проекты. Это мероприятие также притягивает очень много детей, например, в прошлом году в марафоне участвовали семьсот детей, и это – большой потенциал. В 2023 году марафон запланирован на 25 июня, и уже сейчас – на стадии подготовки – можно обсуждать различные варианты интеграции.

Кроме этого, у нас есть опыт совместной работы с фондом «Подари планете жизнь», в том числе по установке на острове Юность малых архитектурных форм из вторсырья, которые снабжены QR-кодами с познавательной экологической информацией. Это такой своеобразный просветительский проект, интересный и детям, и взрослым. В этом году такая экспозиция откроется в мае, и к ней могут присоединиться другие члены ассоциации.

Четыре части решения главной задачи

Особое мнение о том, как организовать работу ассоциации по направлениям, исходя из компетенций и знаний её членов, высказал Сергей Матвеев, заместитель директора по развитию ООО «Байкал Центр» (дочерняя компания ВЭБ.РФ)

– Поскольку мы все эксперты в разных областях, то можем предложить разные подходы к решению главной задачи ассоциации – очистить Байкал от пластика. Я разбил задачи Ассоциации на четыре части, как некое общественное сопровождение того, что делают НКО, государство, законодатели, наука.

Фото из архива компании Эн+

Первая часть – это мониторинг, потому что мы должны понимать, что, откуда и как попадает в озеро. К примеру, очень хорошая была работа у Эн+, когда компания совместно с МГУ провела исследование, показавшее, что за пять лет в Байкале на кубометр воды концентрация микропластика увеличилась на 50%. Я уже не говорю о другом мусоре. Вторая часть – это законодательное нормотворчество. Третья – технологическая часть: что-то перерабатывать, что-то делать для того, чтобы пластик вообще не попадал в Байкал и впадающие в него реки и т.д. И четвёртый блок – образование. Но надо понимать, какое из этих направлений какой вклад вносит в то, чтобы Байкал остался без пластика. В частности, я считаю, что если мы все сейчас начнём заниматься только образованием детей, то пластик из Байкала никуда не исчезнет.

По каждому направлению надо разработать ряд проектов, и на каждое совещание – исходя из тематики – приглашать заинтересованных ответственных людей из Росприроднадзора, Росрыболовства, Министерства природы РФ, Государственной думы, Сбербанка, представителей науки, муниципалитетов – особенно, где высокая антропогенная нагрузка, тех, кто ведёт на берегах озера хозяйственную деятельность. И тогда нам самим будет понятно, каковы первопричины попадания пластика в Байкал, какие это виды пластика, кто действительно загрязняет озеро. Также мы будем понимать, каков вклад наших проектов в достижении поставленной цели – Байкал без пластика.

Объединить все идеи и их масштабировать

Итог заседания ассоциации «Байкал без пластика» подвела директор департамента внешних коммуникаций Эн+ Ольга Санарова, которая отметила, что число людей неравнодушных к проблеме загрязнения Байкала пластиком растёт, и они готовы конкретными делами решать актуальную проблему.

Фото А. Фёдорова

– Мы обсудили, куда движемся дальше все вместе, потому что каждый из участников ассоциации достаточно много делает, у всех есть свои инициативы и мероприятия, как очищать Байкал, свои образовательные программы. Наша задача, как ассоциации, получить синергетический эффект, когда мы объединяем все идеи, выбираем лучшие и их масштабируем. В этом русле – как сделать так, чтобы отдельные инициативы участников получили большее распространение – мы обсудили возможности образовательных проектов. Впереди летний сезон, лагеря, где будет отдыхать много детей, и где можно проводить эко-проекты в формате игры.

Кроме этого, мы решили сосредоточить свои усилия по таким основным направлениям, как образование и научная деятельность, взаимодействие с госорганами, где мы как ассоциация можем выступать со своими законотворческими предложениями, а также туризм – в ассоциацию уже сейчас входят несколько туркомпаний, которые занимаются эко-туризмом и могут делиться своим опытом с остальными коллегами.

Справка

Ассоциация «Байкал без пластика» была основана при активном участии российского энергохолдинга Эн+. В неё также вошли сеть супермаркетов «Слата», РТ-НЭО Иркутск, Сбербанк, Гранд Байкал, Иркутский Государственный Университет (ИГУ), Центр развития Байкальского региона (БАЙКАЛ.ЦЕНТР), ФГБУ «Байкальский Заповедник», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и благотворительный фонд «Подари планете жизнь».