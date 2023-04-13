Банк «Открытие» упростил работу с ФНС для малого и среднего бизнеса

В «Бизнес-портале» – интернет-банке «Открытия» для МСБ – запущены новые сервисы для расчетов с бюджетом и подачи деклараций и уведомлений в Федеральную налоговую службу. Воспользоваться каждым из них можно в разделе «Бухгалтерия».

Клиентам на упрощенной системе налогообложения без сотрудников доступно несколько бесплатных сервисов: «Декларации-онлайн» для подачи деклараций в ФНС и «Платежи» для расчета и оптимизации налогов и взносов, который также помогает контролировать сроки оплаты. История налоговых платежей отображается в ленте.

Всем клиентам «Открытия» из сегмента МСБ предоставлен сервис «Данные в налоговые органы», который позволяет обновлять свои данные в ФНС онлайн. Напрямую через «Бизнес-портал» индивидуальные предприниматели могут направить в ФНС заявление, чтобы изменить свой ОКВЭД, паспортные данные, гражданство и адрес регистрации. Юридические лица могут изменить ОКВЭД, наименование компании, данные руководителя и адрес регистрации.

Еще один новый сервис – «Налоговое уведомление» – для отправки в ФНС информации об исчисленных суммах налогов, авансовых платежах по налогам, сборах и страховых взносах. Такое уведомление введено ФНС для точного распределения сумм единого налогового платежа, поступающих при авансовой системе расчета.

Сервисы для взаимодействия с ФНС доступны в «Бизнес-портале». Чтобы отправить налоговый платеж, достаточно подтвердить его электронной подписью, которой клиент подписывает все платежи в интернет-банке. А для подачи данных в ФНС (деклараций/уведомлений/изменений) требуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и установить специальную программу. Подробная инструкция по получению и использованию УКЭП также доступна в разделе «Бухгалтерия».

«Бизнес-портал» – это полноценный электронный офис с полным комплексом операций, позволяющий обслуживать бизнес без визита в банк. С его помощью можно размещать средства и совершать платежи, управлять счетами и операциями, а также автоматически проверять контрагентов. Кроме того, работать с несколькими организациями под одним логином, заказывать бизнес-карты и получить помощь в чате.