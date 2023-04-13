300 млрд кВт*ч электроэнергии выработала Ангарская ТЭЦ-10 компании Эн+

ТЭЦ-10, запущенная в 1959 году в городе Ангарске Иркутской области, выработала 300 млрд кВт*ч электроэнергии. Такого количества хватило бы для обеспечения всей России в течение 4 месяцев.

Установленная электрическая мощность ТЭЦ-10 составляет 1110 МВт, что больше мощности Иркутской ГЭС. По этому показателю станция является лидером среди ТЭЦ Иркутской области и в системе энергохолдинга Эн+.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса Эн+:

– ТЭЦ-10 в свое время строилась как один из самых передовых энергообъектов в стране. Сейчас ТЭЦ имеет стратегическое значение для обеспечения электроэнергией промышленных предприятий и объектов социальной инфраструктуры юга Иркутской области.

Компания Эн+ вкладывает значительные средства в обновление станции, планомерно меняет основное генерирующее оборудование, чтобы ТЭЦ-10 продолжала бесперебойную работу, сохраняя флагманские позиции в энергосистеме области и Сибири.

Помимо электричества, ТЭЦ-10 вырабатывает теплоэнергию. Тепловая мощность станции составляет 563 Гкал/ч. ТЭЦ снабжает ресурсами жилые дома Ангарска, Иркутска и прилегающих районов, а также часть промышленных предприятий, расположенных на этой территории. Станция входит в компанию Эн+, основанную промышленником Олегом Дерипаской. На ТЭЦ-10 продолжается программа технического перевооружения, устанавливаются турбоагрегаты нового поколения общей мощностью 450 МВт, имеющие улучшенные тепловые и электрические характеристики. Замена этих агрегатов позволит значительно улучшить технико-экономические показатели работы станции: увеличить выработку и повысить эффективность производства тепловой и электрической энергии.

Эн+ – вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Он объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн т в год. В Иркутской области сосредоточены ключевые активы компании: каскад из трех ГЭС, тепловые электростанции, угольные разрезы и другие объекты. Филиалы холдинга обслуживают около 1,2 млн физических и свыше 43 тыс. юридических лиц, внедряют новые сервисные и энергосберегающие услуги.