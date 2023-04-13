Послы гостеприимства выбраны в Иркутской области

Ими стали Александр Потравко, Ольга Фищук и Александр Откидач.
В 75 регионах России выбраны 110 официальных представителей главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.
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В ближайший год послам предстоит развивать региональные туристические сообщества, взаимодействуя с государственными и бизнес-структурами, общественными организациями, содействовать развитию туристической привлекательности субъектов страны, привлекать к участию в кадровом конкурсе талантливых и увлеченных специалистов индустрии, вдохновлять и заряжать коллег развиваться в профессии.
- Александр Потравко работает в сфере туризма и гостеприимства уже более 20 лет, реализовал свыше 10 стартапов в ресторанном бизнесе.
- Ольга Фищук в туриндустрии более 17 лет. Организовывала туры и корпоративные мероприятия на Байкале, работала в крупных гостиничных комплексах.
- Александр Откидач – специалист по PR и продвижению в социальных медиа. Последние пять лет посвятил исследованию красот Иркутской области, посетив 30 районов и более 200 населенных пунктов.