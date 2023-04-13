Первое заседание Совета по развитию агропромышленного комплекса прошло в Иркутской области

В него вошли члены правительства области, представители министерств, банковской сферы, агропромышленных предприятий, ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

– Уверен, что встречи в таком формате помогут наилучшим образом обеспечить деловое сотрудничество власти и товаропроизводителей. Нам совместно необходимо выстроить эффективный курс государственной политики в сфере АПК. В целом АПК Приангарья – благодаря мерам господдержки, слаженной работе внутри региона – показал достойные результаты работы за минувший год. Необходимо сохранить достигнутые результаты в 2023 году. Обеспечить проведение посевной кампании и выполнение госпрограммы развития сельского хозяйства, – сказал губернатор Игорь Кобзев.

Напомним, что в 2022 году индекс производства продукции сельского хозяйства региона составил 103,5 % к 2021 году. Сельхозорганизации и фермеры достигли максимального за последние 25 лет уровня производства зерна – свыше 900 тысяч тонн. Выросли объёмы производства мяса на 5,9 %, молока – на 1,1 %, картофеля – на 36,8 %, овощей – на 7,7 %. Увеличилась урожайность сельхозкультур и продуктивность животных, отмечен рост рентабельности сельхозорганизаций и налоговых поступлений.

Как доложил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, одной из главных текущих задач является проведение посевной кампании 2023 года. Этот вопрос находится на контроле президента и правительства России. Основные задачи – доведение средств федерального бюджета до аграриев, приобретение удобрений, семян, подготовка техники.

– Подготовка к началу весенних полевых работ идет в плановом режиме. Обеспеченность семенами зерновых культур под урожай 2023 года составляет 112% от запланированных объемов. Сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 39,7 тыс. тонн минеральных удобрений в физическом весе, что больше на 40% уровня 2022 года на аналогичную дату. Техническая готовность техники и оборудования к весенним полевым работам составляет от 93 до 97%, – сказал Илья Сумароков.

Также министр рассказал, что в 2023 году планируется запустить обновленный цех по производству сыров в Усольском районе, завершить строительство второй очереди обновленной молочной фермы на 400 голов в Черемховском районе, ввести в эксплуатацию маслозавод по переработке рапса и льна в Заларинском районе, модернизировать маслоэкстракционный завод в Иркутске.

В перспективе – реализация проектов по модернизации птицефабрик и мясоперерабатывающих комплексов региона, строительство тепличного комплекса, линейного элеватора для хранения зерновых и масличных культур, создание вертикальных городских ферм для круглогодичного выращивания ягод, пряностей, салатов, овощей и фруктов.

– Всего в 2023-2025 годах планируется к реализации 11 наиболее значимых и крупных проектов в АПК с общим объемом инвестиций 22,8 млрд рублей и созданием 713 рабочих мест. В министерстве сельского хозяйства создан проектный офис, в задачи которого входит, в том числе сопровождение значимых инвестиционных проектов в АПК, подбор инструментов государственной поддержки, – отметил министр.

Также во время первого заседания Совета по АПК работников агропромышленного комплекса Иркутской области поощрили ведомственными наградами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.