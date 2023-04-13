Банк «Открытие» и Яндекс Путешествия запустили портал для бронирования отелей с кешбэком до 14%

Держатели Opencard банка «Открытие» теперь могут забронировать отель и получать кешбэк до 14% на совместном с Яндекс Путешествия портале.

На новом портале клиенты банка «Открытие» могут не только найти отели и другие варианты размещения в путешествиях по выгодным ценам, но и получить дополнительный кешбэк за бронирования. 12% кешбэка начисляется за совершенное через портал бронирование жилья и еще до 2% – в рамках программы лояльности банка МАКС.

Сумма дополнительного кешбэка, начисляемого за бронирования через портал, не ограничена.

Кешбэк 12% клиент получает в течение 60 календарных дней после бронирования. Бонусные рубли по программе лояльности МАКС начисляются стандартно в течение 10 рабочих дней следующего за покупкой месяца.

Выбрать и забронировать отель с кешбэком до 14% бонусными рублями по Opencard можно здесь.