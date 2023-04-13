Новости

Назначен начальник Иркутского суворовского военного училища

Начальника суворовского военного училища назначили в Иркутске – им стал Анатолий Золотухин, сообщила пресс-служба регправительства.

На рабочей встрече, которая состоялась сегодня при участии главы региона Игоря Кобзева, были обсуждены первоочередные вопросы набора обучающихся и педагогического состава.

Документы кандидатов на зачисление в учебное заведение начнут принимать с 15 апреля ежедневно в будние дни. Рассмотрение кандидатов продлится по 1 июня. С 1 по 15 июля состоятся вступительные испытания.

В 2023 году в училище будет осуществлен набор на обучение в 5, 6 и 7 классы по 60 человек – всего 180. В последующие годы набор будет осуществляться только в 5 классы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Время первых
Александр Абрамкин: «Мы не банк, а высокотехнологическая компания»
Как увеличить продолжительность жизни на 20 лет? Юлия Кальвина – о возможностях ИИ для людей и бизнеса
Новые технологии: вчера – фантастика, сегодня – реальность
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес