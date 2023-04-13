Назначен начальник Иркутского суворовского военного училища

Начальника суворовского военного училища назначили в Иркутске – им стал Анатолий Золотухин, сообщила пресс-служба регправительства.

На рабочей встрече, которая состоялась сегодня при участии главы региона Игоря Кобзева, были обсуждены первоочередные вопросы набора обучающихся и педагогического состава.

Документы кандидатов на зачисление в учебное заведение начнут принимать с 15 апреля ежедневно в будние дни. Рассмотрение кандидатов продлится по 1 июня. С 1 по 15 июля состоятся вступительные испытания.

В 2023 году в училище будет осуществлен набор на обучение в 5, 6 и 7 классы по 60 человек – всего 180. В последующие годы набор будет осуществляться только в 5 классы.