Ведущие к соцобъектам дороги отремонтируют в Иркутске

Девять дорог, ведущих к социальным объектам: школам, детским садам, учебным заведениям, учреждениям культуры и здравоохранения, отремонтируют в Иркутске, сообщила пресс-служба мэрии.

«При комплексном ремонте дорог особое внимание уделяем подъездам и подходам к социально значимым учреждениям. Наша главная задача обеспечить комфорт и безопасность для водителей и пешеходов. Важно, что дороги отремонтируем во всех районах города. Системную работы по обустройству тротуаров и парковок вблизи школ, детских садов, больниц проводим ежегодно. При этом учитываем обращения жителей», – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

На улице Зверева обновят участок от Цимлянской до Красноярской. Здесь расположена школа № 16.

Дорожное покрытие заменят на улице Трилиссера на участке от Трилиссера, 60 до Ядринцева. Тут находятся детский сад № 72 и детская поликлиника № 1.

В этом году отремонтируют 2,5 километра окружной дороги микрорайона Зеленый. По ней жители подъезжают к школе № 31, детскому саду № 172 и школе искусств № 8.

В нормативное состояние на всем протяжении приведут улицу Киевская и переулок Пионерский. Здесь расположены детский сад № 20 и медсанчасть МВД России по Иркутской области.

В центре города также отремонтируют улицу Свердлова на двух участках: от Каландаришвили до Ленина и дальше – до бульвара Гагарина. На ней находится несколько социальных объектов: детские сады №№ 220 и 24, библиотека для слепых, офтальмологическое отделение клиник Иркутского государственного медицинского университета, художественный музей, музей Валентина Распутина, кожно-венерологический диспансер.

Работы проведут на улице Ярославского: от 18-го Советского переулка до Баумана, 223. На данном участке размещены школа № 40 и детский сад № 51.

Пройдет ремонт улицы Полярная на участке от Воровского до проезда Морской. Из социальных объектов здесь – библиотека № 6.

Улицу Марии Ульяновой приведут в нормативное состояние на участке от Сибирских Партизан до Красного пути. Рядом расположен Иркутский техникум авиастроения и металлообработки.