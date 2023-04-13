Жители Иркутской области сообщили о повреждении одного из памятников взрывными работами

Жители села Белоусова Качугского района Иркутской области пожаловались на повреждение памятника культуры, Тальминских писаниц, после проведения взрывных работ: по данным людей, разрушена одна из трех стоянок древнего человека, об этом сообщило региональное отделение Народного фронта.

Фото иркутского отделения ОНФ

«Предполагаемая площадь повреждений – 600 кв.м. Разрушенные участки восстановлению не подлежат. Полностью уничтожены культуросодержащие слои на территории объекта. Безвозвратно потеряна информация, которая могла бы открыть тайны прошлого», – говорится в сообщении.

К проведению работ может быть причастна одна из местных компаний. По поводу случившегося организация обратилась в прокуратуру области.