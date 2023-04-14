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Штраф заплатит иностранец за попытку ввезти в Иркутскую область кинжалы

Сотрудники таможенного поста аэропорта в Иркутске обнаружили в чемодане одного из пассажиров шесть ножей, в числе которых были и кинжалы, – нарушителю придется заплатить штраф, сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

<p>Фото Сибирского таможенного управления</p>

Фото Сибирского таможенного управления

Опасные предметы нашли во время контроля багажа пассажиров, прибывших из Таджикистана. Один из них – гражданин Узбекистана, который и перемещал предметы, пояснил, что вез самодельное оружие в качестве подарков.

«На перемещение таких изделий через границу требуются разрешительные документы, они также подлежат обязательному декларированию», – пояснили в таможенном управлении. Кинжалы изъяты, в отношении иностранца, у которого отсутствовало соответствующее разрешение, заведены административные протоколы.


<p>Фото Сибирского таможенного управления</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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