Штраф заплатит иностранец за попытку ввезти в Иркутскую область кинжалы

Сотрудники таможенного поста аэропорта в Иркутске обнаружили в чемодане одного из пассажиров шесть ножей, в числе которых были и кинжалы, – нарушителю придется заплатить штраф, сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Фото Сибирского таможенного управления

Опасные предметы нашли во время контроля багажа пассажиров, прибывших из Таджикистана. Один из них – гражданин Узбекистана, который и перемещал предметы, пояснил, что вез самодельное оружие в качестве подарков.

«На перемещение таких изделий через границу требуются разрешительные документы, они также подлежат обязательному декларированию», – пояснили в таможенном управлении. Кинжалы изъяты, в отношении иностранца, у которого отсутствовало соответствующее разрешение, заведены административные протоколы.