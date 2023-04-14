Пасхальный кулич подорожал за год в Иркутской области

Одно из главных пасхальных блюд – кулич – подорожал за год в Иркутской области. О том, на сколько именно, сообщил Иркутскстат.

Стоимость кулича выросла на 7,2%. Кроме того, выросли цены и на некоторые ингредиенты для праздничного хлеба: сухофрукты подорожали на 20,2%, соль – на 19%, молоко – на 8%, сливочное масло – на 7,8%, творог – на 5,6%, куриные яйца – на 4,6%, мука – на 2,9% и сметана – на 2,6%.

При этом есть и продукты, цена на которые за год упала: на 15,3% подешевел сахар, на 5,3% – подсолнечное масло.