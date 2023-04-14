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Число безработных в России сократилось с начала года почти на 6%

Количество безработных людей, зарегистрированных в центрах занятости России, с начала года сократилось почти на 6%, сообщила председатель правительства Татьяна Голикова.

«Число зарегистрированных безработных в центрах занятости составляет 532 тысячи человек, это почти на 33 тысячи меньше, чем в начале года. При этом на портале “Работа России” представлено 1,6 млн предложений соискателям, а уровень регистрируемой безработицы держится на отметке 0,7%», – сказала Татьяна Голикова.

Чтобы улучшить статистику, введены дополнительные меры – профессиональное обучение работников промышленных предприятий, организация общественных и временных работ, а также мероприятия по стимулированию работодателей к приему на работу отдельных категорий граждан.

Численность работников в простое за неделю снизилась более чем на 3 тысячи и составляет 29 тысяч человек, что на 55 тысяч меньше, чем в начале года. Продолжается реализация дополнительных мер в регионах, направленных на обеспечение занятости.

В частности, продолжается программа субсидирования найма. Также 14 апреля стартует первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Участие в этом мероприятии, например, в Сибирском федеральном округе примут более 1,2 тыс. компаний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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