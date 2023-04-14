Новости

Zara, H&M до Nike и Calvin Klein. На Ozon появились летние коллекции международных брендов

К весенне-летнему сезону Ozon подготовил специальные витрины, где собраны новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров от международных брендов. К покупке доступно более 35 тысяч товарных наименований самых востребованных производителей: от масс-маркета Zara и H&M до спортивной одежды Nike и премиум-брендов Liu Jo и Calvin Klein. В подборки маркетплейс включил только проверенные оригинальные товары. 

На витрине “Любимые бренды” покупатели смогут найти одежду востребованных производителей на одной площадке по демократичной цене. Подборка объединяет более 20 тысяч товарных наименований в мужской и женской одежде, в ближайшее время планируется расширение ассортимента. 

Читайте также:

Ювелирные магазины Pandora в России сменят название и формат
14 апреля 2023
Трафик в торгцентрах начал медленно расти
10 апреля 2023

Для формирования витрины эксперты Ozon  проанализировали спрос покупателей на брендовую одежду и отобрали ту, которой чаще всего интересуются. Например, на ней можно приобрести кроссовки Nike, толстовки Tommy Hilfiger, джинсы Levi’s или одежду из базового гардероба от Zara, Mango и H&M.

На второй витрине – Top Brands – собраны одежда, обувь и аксессуары премиум -сегмента. На ней пользователь сможет найти одежду и обувь от HUGO, Calvin Klein, Liu Jo или сумки Furla и Coach – всего более 15 тысяч товарных наименований. Такие бренды ранее были слабо представлены на маркетплейсах в таком количестве. 

Покупатель может не сомневаться в подлинности ассортимента: перед добавлением в подборки все товары проходят тщательную проверку на качество и оригинальность происхождения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Одежный ритейл":
Все материалы сюжета (365)


Реклама на сайте

Время первых
Александр Абрамкин: «Мы не банк, а высокотехнологическая компания»
Как увеличить продолжительность жизни на 20 лет? Юлия Кальвина – о возможностях ИИ для людей и бизнеса
Новые технологии: вчера – фантастика, сегодня – реальность
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес