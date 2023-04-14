Zara, H&M до Nike и Calvin Klein. На Ozon появились летние коллекции международных брендов

К весенне-летнему сезону Ozon подготовил специальные витрины, где собраны новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров от международных брендов. К покупке доступно более 35 тысяч товарных наименований самых востребованных производителей: от масс-маркета Zara и H&M до спортивной одежды Nike и премиум-брендов Liu Jo и Calvin Klein. В подборки маркетплейс включил только проверенные оригинальные товары.

На витрине “Любимые бренды” покупатели смогут найти одежду востребованных производителей на одной площадке по демократичной цене. Подборка объединяет более 20 тысяч товарных наименований в мужской и женской одежде, в ближайшее время планируется расширение ассортимента.

Для формирования витрины эксперты Ozon проанализировали спрос покупателей на брендовую одежду и отобрали ту, которой чаще всего интересуются. Например, на ней можно приобрести кроссовки Nike, толстовки Tommy Hilfiger, джинсы Levi’s или одежду из базового гардероба от Zara, Mango и H&M.

На второй витрине – Top Brands – собраны одежда, обувь и аксессуары премиум -сегмента. На ней пользователь сможет найти одежду и обувь от HUGO, Calvin Klein, Liu Jo или сумки Furla и Coach – всего более 15 тысяч товарных наименований. Такие бренды ранее были слабо представлены на маркетплейсах в таком количестве.

Покупатель может не сомневаться в подлинности ассортимента: перед добавлением в подборки все товары проходят тщательную проверку на качество и оригинальность происхождения.