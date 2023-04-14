Названы самые недорогие города для поездок на майские выходные

Читайте также:
Калининград, Кисловодск и Волгоград возглавили рейтинг городов с самой недорогой арендой на майские праздники среди популярных направлений. Об этом рассказали в российском сервисе онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.
Самыми популярными городами у россиян на эти майские каникулы стали Санкт-Петербург, Казань и Москва. Также в топ-10 вошли Калининград, Нижний Новгород, Минск, Кисловодск, Волгоград, Сочи и Ярославль.
Дешевле всего из перечисленных городов аренда стоит в Калининграде – в среднем 3370 рублей за сутки. Далее идёт Кисловодск со средней ставкой 3580 рублей и Волгоград – 3880 рублей.
«Из недорогих популярных направлений рекомендую также рассмотреть Ессентуки и Пятигорск, а также курорты Краснодарского края, в частности, Анапу и Лазаревское. И выгоднее всего арендовать именно посуточное жильё, а не гостиницу, экономия таким образом может составить до 50%,» – рассказывает Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.
Самая дорогая аренда из популярных направлений оказалась в Минске, где средняя арендная ставка составляет 4949 рублей за сутки. Вторую строчку занимает Нижний Новгород (4610 рублей за сутки), далее идёт Казань (4470 рублей). В Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды на каникулах составляет 4450 рублей, Москве – 4360 рублей, Сочи – 4130 рублей, Ярославле – 3970 рублей.
«Что касается ближнего зарубежья, наибольшей популярностью у россиян для поездок пользуется Беларусь, в частности Минск и Брест, затем идут Армения, Абхазия, Азербайджан, Грузия. Цены на проживание в этих странах примерно такие же, как и в российских городах, но добираться туда сложнее,» – добавляет Юрий Кузнецов.
В среднем туристы арендуют жильё на четверо суток и тратят на это около 15 тыс. рублей.
|
Топ-10 направлений на майские каникулы
|
Ср. цена суток, майские 2023, руб.
|
1.
|
Санкт-Петербург
|
4450
|
2.
|
Казань
|
4470
|
3.
|
Москва
|
4360
|
4.
|
Калининград
|
3370
|
5.
|
Нижний Новгород
|
4610
|
6.
|
Минск
|
4950
|
7.
|
Кисловодск
|
3580
|
8.
|
Волгоград
|
3880
|
9.
|
Сочи
|
4130
|
10.
|
Ярославль
|
3970