Кто ворует больше всех? В Иркутской области составлен антирейтинг по хищению электроэнергии

В первом квартале 2023 года с большим отрывом лидирует Иркутский район, ущерб энергетикам превысил 9,4 миллиона рублей.

Специалисты Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) подготовили антирейтинг бездоговорного потребления электроэнергии за первый квартал 2023 года. В тройке лидеров – Иркутский район, Иркутск и Усть-Удинский район.

Антирейтинг по итогам первого квартала 2023 года:

Иркутский район – 9,4 млн руб.; Город Иркутск – 1,1 млн руб.; Усть-Удинский район – 1 млн руб.;

Далее по списку – Шелеховский, Осинский, Куйтунский, Нукутский, Эхирит-Булагатский, Усольский и Нижнеудинский районы. Всего за первые три месяца ИЭСК не досчиталась 16,5 миллиона рублей. Четверть этой суммы уже оплачена, работа с остальными нарушителями ведется в судебном порядке.

Работа по выявлению бездоговорного потребления идет на постоянной основе, энергетики анализируют нагрузки и объемы потребления, а также проводят осмотры оборудования. Так, в Хомутово был зафиксирован случай несанкционированного вмешательства в работу трансформаторной подстанции, объем бездоговорного потребления составил около одного миллиона рублей. Только благодаря оперативности энергетиков удалось избежать аварийной ситуации, нарушитель возместил причиненный ущерб.

Напомним, по итогам прошлого года Иркутский район также был в лидерах, второе место занял Иркутск, а замкнул тройку Жигаловский район. Общий объем бездоговорного потребления тогда превысил 48 миллионов рублей. Как и в прошлом году, специалисты продолжают выявлять случаи нелегальных подключений к электросетям майнинг-ферм и вновь построенных домов в Иркутском районе. Энергетики советуют покупателям проверять легальность подключения дома к электросетям. Сделать это можно в едином энергетическом контакт-центре по круглосуточному номеру телефона 8-800-100-9-777 (звонок бесплатный), достаточно уточнить активен ли лицевой счет. А единственным документом, подтверждающим законность подключения, является акт о технологическом присоединении.

Законодательством предусмотрена обязательная оплата потребленной без договора электроэнергии. По статье 7.19. КоАП РФ, предусматривается ответственность за самовольное подключение к электросетям. Для физлиц — от десяти до пятнадцати тысяч рублей; для должностных лиц - от тридцати до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юрлиц - от ста до двухсот тысяч рублей. За повторное нарушение сумма штрафа значительно возрастает. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность по статье 165 УК РФ. Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

Информацию о случаях незаконного потребления электроэнергии энергетики принимают по телефону доверия ИЭСК 8 (3952) 792-480 (функционирует в режиме автоответа и записи обращения). Также можно направлять сообщения в аккаунты «Свет38» в социальных сетях.