Путин поднял вопрос льготной ипотеки на вторичное жилье

Президент считает, что инициатива подтолкнет строительство. Беседу Владимира Путина и главы «Дом.РФ» Виталия Мутко опубликовали на сайте Кремля.

«Мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если все-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого? Все-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли», – задал вопрос президент.

Мутко ответил, что сейчас вторичный рынок более предпочтительный, потому что человеку выгоднее брать на вторичном, дешевле жилье.

«Это подтолкнет строительство. Но в целом все меры поддержки: запуск новых проектов на обустройство, на расселение аварийного фонда, на создание новой среды, КРТ, законы позволяют застроенные территории реновировать или новые территории осваивать. Это мы и будем делать», – заключил глава Дом.РФ.