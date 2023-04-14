Как две капли воды. Четыре пары близнецов работают в компании Эн+

Энергетика – дело семейное. И действительно, в компании Эн+ трудятся много родственников. В прошлом году редакция SIA.RU рассказывала историю 26-летнего Романа Якимова – энергетика в третьем поколении. Однако редакция «Вестника Эн+» пошла дальше и, не особо рассчитывая на успех, выяснила, что в компании работают четыре пары близнецов. Все они связали судьбу с энергетикой.

Братья Сидоровы

Евгений и Сергей Сидоровы трудятся на разных предприятиях Эн+. Сергей – электромонтер по обслуживанию электроустановок участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ. Там же карьерный путь начинал Евгений, но с недавнего времени он перешел в «Иркутскэнергопроект» инженером-проектировщиком. Разные по характеру, они очень похожи внешне. Профессию молодые люди выбирали не сговариваясь, не было задачи получить схожую специальность. Оба творческие: Евгений пишет музыку, а Сергей занимается фото- и видеосъемкой. Но профессию хотели выбрать прикладную и надежную.

Сестры Самко и Дуледбаева

Жанна Самко вместе с сестрой Оксаной Дуледбаевой работают в энергосистеме Усть-Илимска почти 30 лет. Получив экономическое образование, Жанна и Оксана по распределению недолго работали в Свердловске, но в начале 1990-х вернулись в родной Усть-Илимск. Жанна получила предложение устроиться в бухгалтерию «Иркутскэнерго», куда спустя пару неделю пришла работать и сестра, но в отделе материально-технических ценностей. Свободное время сёстры предпочитают проводить вместе.

Братья Кокоревы

Братья Андрей и Александр Кокоревы без малого 30 лет трудятся на ТЭЦ-10. По телефону их голоса практически неразличимы, путают коллеги близнецов и в коридорах станции. В энергетику братья пришли по стопам отца. В Иркутском политехе им приглянулась специальность «Электрические станции, сети и системы». И не прогадали – правильно выбрали дело всей жизни. Производственную практику проходили на разных предприятиях: на Вилюйской ГЭС и на ТЭЦ-10.

Братья Кондратьевы

Александра и Алексея Кондратьевых объединяет не только общий день рождения, но и все важные события в жизни. Вместе ходили в одну группу детского сада, учились в одном классе, делили на двоих армейские будни. А когда встал вопрос о выборе профессии, решение было принято единогласно.

– У нас с детства были общие увлечения, – рассказывает Александр. – Оба любили возиться с машинами, механизмами. Отсюда и выбор технической специальности. Решили поступать в техникум на электрослесаря.

Сегодня братья работают в разных подразделениях. Алексей – электрослесарем по обслуживанию и ремонту оборудования в электротехнической лаборатории. Александр тоже электрослесарь – по обслуживанию и ремонту оборудования участка энергоснабжения № 2. Возглавляет бригаду, в которой 16 лет назад начинали свой трудовой путь.