«Цены на вторичку выгоднее, чем на новостройки». Главные тезисы о рынке жилья – из встречи В. Путина и В. Мутко

Взрывной рост на семейную ипотеку, более высокие цены на новостройки, перспективы ИЖС и проектного финансирования, возможности ввести льготную ипотеку на «вторичку» – эти и другие вопросы глава ДОМ.РФ Виталий Мутко обсудил вчера с президентом страны Владимиром Путиным. SIA.RU публикует главные тезисы из их беседы.

Фото с сайта http://kremlin.ru/

О взрывном росте спроса на «семейную» ипотеку

Генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко сообщил о резком росте спроса на «семейную» ипотеку. Основной фактор – модернизация программы с начала года. Теперь получить льготный жилищный кредит могут семьи с двумя несовершеннолетними детьми вне зависимости от даты их рождения.

– 70% составил рост семейной ипотеки. Она уже догоняет льготную ипотеку – уже 160 тысяч кредитов было выдано. Это серьёзно влияет на рынок. К сожалению, структура строящегося жилья в стране не соответствует сегодня структуре семьи, – сообщил Виталий Мутко.

По его словам, 53% вводимого жилья – это однокомнатные и малогабаритные квартиры.

О перспективах ИЖС

По мнению Мутко, рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) имеет большие перспективы. Выдача льготной ипотеки на ИЖС увеличилась в стране в 3 раза.

– 33 тысячи льготных кредитов взяли граждане на строительство дома. Но пока только каждый 10-й дом строится с поддержкой ипотеки. Мы считаем, что за три-пять лет можно сделать так, чтобы строился каждый второй дом, – сообщил Витатий Мутко президенту.

По мнению главы ДОМ.РФ, для этого надо распространить «счета эскроу на застройщиков, подрядчиков, дать возможность проектного финансирования», стандартизировать процессы стройки, вовлечь земли в оборот.

– Мы все механизмы вкладываем: земля, инфраструктура, льготное проектное финансирование и льготная ипотека. Перед «ДОМ.РФ» правительство поставило такую задачу – мы теперь не просто землю вводим в оборот, а вводим жильё. До 2030 года мы должны на землях, которые введём в оборот, ввести 100 млн квадратных метров. В прошлом году мы ввели 7 млн, в этом году будет 15.

О ценах на жильё

Владимир Путин во время беседы с Виталием Мутко предложил рассмотреть возможность выдачи льготных ипотечных кредитов кредитов на вторичное жилье.

«Мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если всё-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого? Всё-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли», – предложил президент.

Глава ДОМ. РФ подтвердил, что сейчас цены на вторичном рынке меньше, чем на первичном рынке. И это связано с господдержкой строительной отрасли.

– Мы сделали большую поддержку отрасли. Меры поддержки длительные и приносят эффект через два-три года. Мы запустили механизм – через несколько лет начали больше вводить нового жилья, а вторичный рынок сейчас несколько приостановился. Сейчас вторичный рынок более предпочтительный, потому что человеку выгоднее брать жильё там.

О проектном финансировании

После 2019 года, когда рынок перешёл от «долёвки» на проектное финансирование, доля жилья, которое строится по новым правилам, увеличилась до 90%.

– Сегодня в стройке находятся 98 миллионов квадратных метров, 90% из них строится по проектному финансированию с эскроу-счетами. Это зрелый рынок, конкурентная среда. Представьте, сейчас 12 трлн рублей – это лимиты финансирования на открытые проекты, 4,7 трлн уже выбрано, они находится в стройке. Средняя ставка финансирования составляет 3,4 процента, – резюмировал Мутко.