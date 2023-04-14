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Цены на Байкале в зимний сезон увеличились на 20-30%

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Подорожали еда и проживание.

Как рассказал председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Вадим Копылов, в среднем, цены выросли на 20%. В некоторых местах фиксировали увеличение и на 30%.

«Прежде всего выросло питание, сами знаете, в магазины ходите… Ну и выросли цены на размещение. Здесь играют свою роль нехватка персонала и обеление рынка», – говорит эксперт.

Чтобы сэкономить во время поездки на озеро он советует не следовать сложившимся трендам – раскрученные места стоят дороже.

«Да знаем, что Байкал, местами, самое дорогое направление по России. Но не стоит забывать – там много мест и можно найти размещение на всякий вкус и кошелек», – заключает Копылов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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