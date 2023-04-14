Умные колонки вытесняют bluetooth-решения

Российские потребители стали всё чаще выбирать умные колонки с голосовым помощником вместо портативных аудио-колонок. По итогам первого квартала 2023 года доля продаж умных колонок в объединенной розничной сети МегаФона и YOTA составила 74%, в то время как на bluetooth-решения без голосового помощника приходится 26% продаж - ещё год назад они занимали долю в 40%.

В целом, в первом квартале этого года продажи умных колонок увеличились на 18%. В сегменте портативных bluetooth-колонок продажи сократились на 37%.

Главной причиной выбора в пользу умных решений является многофункциональность, например, они используются в качестве центра управления умным домом. Производители делают колонки универсальными, давая возможность управлять с помощью неё не только собственной экосистемой устройств, но и продуктами других брендов. Кроме того, производители начали уделять большое внимание качеству звучания, чтобы привлечь покупателей Многие новинки оснащены современными акустическими решениями с объёмным звуком на 360 градусов. Таким образом умные колонки уже сейчас могут полноценно заменить bluetooth-решения в домашнем пространстве.

Ещё одна причина популярности устройств с голосовым помощником – доступность.

Сейчас они сопоставимы по стоимости с популярными брендами bluetooth-колонок, например, JBL. Так, в розничной сети МегаФона и Yota больше половины продаж умных колонок приходится на пять моделей стоимостью менее 4 тысяч рублей.