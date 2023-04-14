Спрос на ремонт в первом квартале 2023 года вырос на 20%

В первом квартале 2023 года количество заявок на ремонт в сервисе «Ремонт со СберУслугами» выросло на 20% по сравнению с четвёртым кварталом 2022 года. По статистике СберСтрахования, одной из главных причин вынужденного обновления жилья становятся заливы.

В среднем россияне готовы были потратить на ремонт 1 млн рублей. При этом ремонт в новостройке обошелся россиянам в среднем в 1,2 млн, а ремонт в старом фонде в 853 тыс. рублей. На косметический ремонт россияне в среднем готовы потратить 706 тыс. рублей, а на капитальный — 1,1 млн рублей. Средняя планируемая сумма кредита на ремонт в новостройке равнялась 1,13 млн рублей.

На ремонт квартиры в Москве и области россияне готовы потратить в среднем 1,3 млн рублей, при этом на ремонт квартиры в новостройке может уйти в среднем до 1,6 млн рублей, а во вторичном жилье до 1,1 млн. В Санкт-Петербурге средняя планируемая стоимость ремонта составила 863 тыс. рублей (1,1 млн для новостроек, 676 тыс. — для старого жилого фонда).

Полина Цветкова, руководитель направления «Архитектура и дизайн» сервиса «Ремонт со СберУслугами»:

«Сейчас одна из самых востребованных услуг у клиентов сервиса — создание дизайн-проекта, его заказывает каждый второй пользователь. Также популярны услуги по чистовой отделке и капитальному ремонту. Приглашать профессиональные бригады россияне были больше склонны для ремонта квартир во вторичном жилье, чем в новостройках (47% против 53%)».

Дмитрий Пурсанов, директор розничного страхования СберСтрахования:

«Ремонт может потребоваться как при переезде, так и уже в обжитом доме, например вследствие залива. Именно с заливами связано подавляющее количество обращений клиентов, страхующих жильё, в первом квартале — 80%. Средняя выплата по этому риску за год выросла на 10% — до 54 тыс. рублей. Ещё 7% выплат пришлось на риск гражданской ответственности перед соседями в связи с заливами чужих квартир, 8% были связаны с пожарами, 5% — с иными событиями. Защитить дом или квартиру в непредвиденной ситуации и оградить себя от незапланированных трат поможет добровольное страхование жилья: оно покроет ущерб, сохранив ваши нервы и сбережения».