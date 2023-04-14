40% иркутян сталкивались с абьюзом на работе

Под абьюзом работающие чаще всего подразумевают несоблюдение ТК РФ, унижения и злоупотребление властью со стороны руководства. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане с опытом работы из Иркутска.

С психологическим насилием на работе сталкивались 42% опрошенных, у 48% не было подобного опыта. Причем чаще остальных говорили об абьюзивных отношениях в рабочем коллективе респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (49%).

Основными проявлениями абьюза на работе иркутяне считают ситуации, в которых нарушается Трудовой кодекс: добровольно-принудительную сверхурочную работу, задержку зарплаты и выполнение поручений, не относящихся к рабочей деятельности (33%). 27% горожан сталкивались со злоупотреблением руководства властью, 18% — с унижениями и 15% — с эмоциональным давлением.