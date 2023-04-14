Российские сервисы все еще не могут заместить Booking.com

Два крупнейших агрегатора – Яндес.Путешествия и Островок – не смоги удовлетворить запросы клиентов. Об этом рассказала руководитель Ассоциации гостиничной индустрии «Пять звезд» Екатерина Процентова.

Лидером индустрии букинговых сервисов долгое время был Booking.com. с помощью него путешественники могли забронировать отели и даже получить небольшую скидку. В прошлом году компания ушла из России, вслед за ней бизнес продали и крупные зарубежные отельеры. Нишу онлайн букинга пытаются занять отечественные компания, но пока безуспешно.

«Сейчас работают Броневик, Яндес.Путешествия, Островок – лидирующая платформа. Заместить Booking.com они конечно не могут, раньше через него шли мини-группы по 10-12 человек, сейчас этого нет даже близко. Большая часть бронирований идет через сайты отелей», – говорит Екатерина Процентова.

Рост прямых продаж после ухода Booking.com связывают с более выгодной стоимостью проживания на сайтах гостиниц. Сейчас нет практики паритета цен, которую внедрял Booking.com, и работающим онлайн-агентствам приходится конкурировать между собой и гостиницами на рыночных условиях, пишет «Коммерсантъ».