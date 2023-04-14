ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство частных домов с подрядчиком

С 14 апреля ВТБ распространил условия ипотеки с господдержкой на строительство индивидуальных домов с привлечением подрядной организации. Клиенты банка могут на льготных условиях приобрести земельный участок, возвести объект по собственному проекту в коттеджном поселке или на частной территории, а также купить дом по модели «домокомплект под ключ».

Льготный кредит на строительство индивидуального дома в ВТБ доступен в рамках трех программ - «Ипотека с господдержкой-2020», «семейная» и IT-ипотека.

Для оформления кредита клиенту потребуется предоставить договор подряда с одобренной банком компанией, проект, а также отчет об оценке. Список возможных подрядчиков доступен на сайте банка.

«Для ВТБ стратегически важно способствовать улучшению жилищных условий россиян. Мы постоянно совершенствуем ипотечные программы, позволяющие решить квартирный вопрос на максимально выгодных условиях. В последнее время россияне проявляют все больший интерес к частным домам. В то же время индивидуальное строительство занимает небольшую долю в общем объеме выдач ипотеки: с привлечением кредита строится только 1 из 10 домов, тогда как по квартирам это соотношение составляет 8/10. Рассчитываем, что запуск льготных условий станет импульсом для развития рынка и позволит клиентам быстрее переехать в комфортное жилье. По нашим прогнозам, до конца года нашей новой программой воспользуются около 5,5 тысяч заёмщиков, а общий объем выдач составит порядка 30 млрд рублей», - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.