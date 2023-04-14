В Усть-Куте 17-21 апреля пройдет фестиваль «Дни науки» при поддержке ИНК

В Усть-Куте состоится фестиваль «Дни науки». Организатор мероприятия – АНО «Звездный десант». Генеральным партнером выступает Иркутская нефтяная компания (ИНК).

На мероприятии выступит научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. Белозерского при МГУ, преподаватель и писатель Михаил Никитин, директор Астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев, лауреат премии «За верность науке» и редактор портала «Нейроновости» Александр Паевский.

Также в программе: дискуссии об открытиях XXI века и современных технологиях в повседневной жизни, мастер-классы по проектированию моделей ракет и вечерние наблюдения в телескоп за звездами и планетами. Кроме этого, учителя физики, астрономии и математики смогут посетить методические часы для повышения квалификации. Главным гостем фестиваля станет космонавт – Сергей Кудь-Сверчков.

– Усть-Кут сегодня становится крупным промышленным и инновационным центром севера области. Здесь создают высокотехнологичные производства, которые на десятилетия определят будущее территории. Современное предприятие требует квалифицированных специалистов, сбережения человеческого капитала, постоянного развития городской среды. Просветительские программы – это важная составляющая любого большого проекта, нацеленного в будущее. Именно поэтому событийный календарь Усть-Кута в этом году будет дополнен «Днями науки», – отметила генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых.