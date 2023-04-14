330 тыс. туристов посетило Иркутскую область в зимний сезон

Это на 10 тыс. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Больше всего туристов прибыло из:

Москвы,

Казани,

Новосибирска,

Бурятии,

Красноярского края,

Уфы,

Екатеринбурга.

Из-за рубежа в регион приехали только 5 тыс. человек. В основном это гости из Монголии, Китая, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.

Руководитель агентства по туризму также напомнила, что в 2022 году Иркутская область вошла в число 19 регионов страны, получивших финансирование из резервного фонда Правительства РФ на строительство быстровозводимых модульных отелей. Поддержано 10 проектов. Это отели в Иркутске, на острове Ольхон, Малом море, у реки Снежная. В итоге ожидается увеличение мест размещения на 140 номеров (более 280 койко-мест).

Напомним, что в 2022 году Приангарье посетило около 1,7 млн российских туристов. В 2023 году ожидается увеличение турпотока на 10%.