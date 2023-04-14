2,2 млрд рублей получит Иркутская область на расселение граждан из аварийного жилья

Средства поступят в 2023-2024 годах. Об этом сообщил министр строительства региона Александр Галкин на совещании, которое провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

В данном этапе примут участие семь муниципальных образований: Вихоревка, Зима, Иркутск, Черемхово, Железногорск-Илимский, Байкальск и Слюдянка.

– Федеральная поддержка очень важна для улучшения жилищных условий граждан. Ставлю задачу до 1 июня законтрактовать выделенные средства, чтобы деньги были вовлечены и Иркутская область могла подать заявку на дополнительные средства. Также необходимо определиться с механизмом расселения, – подчеркнул Игорь Кобзев.

– Суммы с учетом областного софинансирования хватит на расселение более 24 тысяч квадратных метров жилья. В ближайшее время средства будут доведены до муниципалитетов, уже на следующей неделе они увидят лимиты. С муниципальными образованиями проведена необходимая работа по подготовке документов для своевременного заключения контрактов. Всего в регионе на этапе 2023-2024 годов необходимо расселить почти 88 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилищного фонда, – рассказал Александр Галкин.

Напомним, на территории Иркутской области реализуется региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Утверждена региональная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах».