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АТБ: Продлеваем акцию «Поддержим бизнес»

Азиатско-Тихоокеанский продлевает акцию «Поддержим бизнес» со сниженными процентными ставками в рамках госпрограмм Министерства экономического развития. Минимальная сумма займа также снижена до 3 млн рублей. В зависимости от профиля заёмщика и наличия дополнительных пакетов услуг ставка составит от 8 до 10 процентов на срок до трёх лет.

Узнать подробности акции, рассчитать платежи и оставить заявку можно на сайте или в отделениях банка.

АТБ также предлагает кредитование в китайских юанях. Кредит можно оформить на срок до трех лет, а минимальная ставка составляет 0,5 процента (при соблюдении ряда условий).

Остались вопросы? Звоните по телефону горячей линии 8-800-775-80-80 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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