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«Ростелеком» разместил ЦФА на платформе Альфа-Банка А-Токен на сумму 750 млн рублей

Альфа-Банк совместно с «Ростелеком» провели выпуск цифровых финансовых активов для корпоративных и частных инвесторов. Эмитентом выступил «Ростелеком», разместив цифровые финансовые активы в виде денежного требования на 750 млн рублей, сроком на 90 дней и фиксированным процентным доходом 9 % годовых.

Выпуск прошел на платформе Альфа-Банка А-Токен, где банк также выступил в роли консультанта и организатора. Среди инвесторов размещения крупные коммерческие банки, в том числе Альфа-Банк, юридические и физические лица.

В феврале 2023 года Альфа-Банк объявил о запуске собственной платформы А-Токен для работы с цифровыми финансовыми активами. Платформа позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов – частным лицам, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка. В этом же месяце банк провел для пилотной группы частных инвесторов пробную эмиссию собственных цифровых финансовых активов на 10 млн рублей.

Альфа-Банк в этом году планирует организовать регулярные выпуски подобных денежных требований для привлечения короткого и длинного фондирования с корпоративными клиентами. Кроме того, в планах запустить денежные требования с привязкой к цене торгуемых и неторгуемых базисных активов, а также гибридные цифровые активы, предполагающие поставку базисного физического актива.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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