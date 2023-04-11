Альфа-Банк обновил приложение бесконтактных платежей для эквайринга AlfaPOS

Продвинутое приложение для бесконтактных платежей заменяет терминал эквайринга. С помощью него можно принимать платежи по картам или через QR (СБП).

AlfaPOS помогает экономить на аренде или покупке оборудования для эквайринга, а также не требуют дополнительного пространства для его установки. Никаких проводов и громоздких терминалов.

Приложение подойдет как для стартапа, так и для продвинутого бизнеса – здесь нет дополнительной комиссии за эквайринг. Удобный тариф составит 1% от оборота на три месяца при обороте до 2 млн рублей.

«Мы рады произвести революцию в экваринге. AlfaPOS поможет вести бизнес даже тем предпринимателям, которые предпочитают классический эквайринг. Он позволит стартовать, если оборудование еще в пути или не останавливать работу, если текущий терминал требует замены. Или провести тестирование эквайринга, если клиент еще не определился в выборе банка-партнера», – прокомментировал Константин Гвоздарев, руководитель дирекции развития эквайринга Альфа-Банка.

Для оплаты покупателю достаточно приложить к устройству, на которое оно установлено, карту или любой гаджет с NFC. Клиенты, расплачиваясь через AlfaPOS картой, смартфоном через Mir Pay, стикером, платежным кольцом, стандартно получают свой кэшбэк. Приложение соответствует высоким требованиям безопасности платежных систем. Его можно установить для устройств на Android 9 и выше.

Подробнее о приложении AlfaPOS – на сайте Альфа-Банка.