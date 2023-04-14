Банк «Союз» запускает юбилейный вклад «Тридцать» под 8,9% годовых

В преддверии 30-летнего юбилея Банк «Союз» рад объявить своим клиентам о запуске специального вклада «Тридцать», приуроченного ко дню рождения банка.

Максимальная ставка по вкладу может составить 8,9% годовых в зависимости от срока и суммы вклада. Минимальная сумма вклада — 50 000 рублей РФ.

Общая сумма вклада не ограничена, однако пополнение и снятие условиями депозита не предусмотрено.

Каждый клиент также в праве выбрать порядок получения процентов. Процентный доход может причисляться к сумме вклада (капитализация), может начисляться на счет вклада «До востребования» клиента в Банке «Союз», может начисляться на текущий счет клиента в банке, а также на счет банковской карты клиента в Банке «Союз».

Обращаем внимание, что вклад можно открыть только в офисах банка. Вклад доступен, только если предыдущие 90 дней у вас не было вкладов в нашем банке и на сегодняшний день нет текущих открытых вкладов.

Если вы являетесь участником программы лояльности «Ингосстрах Бонус», то открытие вклада «Тридцать» позволит вам получать дополнительные ингорубли.

Условия начисления ингорублей:

0,5% годовых от суммы вкладов до 1 000 000 ₽ при покупках по карте от 30 000 до 75 000 ₽ в месяц;

1% годовых от суммы вкладов до 2 000 000 ₽ при покупках по карте от 75 000 ₽ в месяц.

1 ингорубль – это 1 ₽ на покупки у партнеров «Ингосстрах Бонус». Ингорубли начисляются в течение следующего месяца после выполнения условия о сумме покупок по карте.

С более подробными условиями можно ознакомиться на сайте банка.