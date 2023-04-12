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АКРА повысило кредитный рейтинг Банка «Союз» до уровня BBB+(ru)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Банка «Союз» до уровня BBB+(ru), прогноз по рейтингу «стабильный».

Среди ключевых положительных факторов оценки агентство отмечает поддержку со стороны основного акционера СПАО «Ингосстрах»; высокую диверсификация операционного дохода, обусловленную универсальным характером деятельности Банка «Союз»; растущими показателями регуляторных нормативов; положительным финансовым результатом по итогам 2022 года; последовательным улучшением качества кредитного портфеля; профицитом краткосрочной ликвидности.

Банк «Союз» придерживается утвержденной стратегии: сохраняет фокус на развитии продуктов Экосистемы Ингосстраха и построении системы кросс-продаж, усилении цифровизации на базе экспресс-гарантий и факторинга, а также расширении зарплатных проектов и дистанционного банковского обслуживания.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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